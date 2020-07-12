Пилот и пассажиры пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Легкомоторный самолет Zlin-43 жестко приземлился в районе деревни Василево. На его борту находились пилот и два пассажира — женщина с ребенком. Все они родственники.

У пилота сломана рука, его компаньоны получили царапины и небольшие ушибы.

Самолет направлялся из Можайска в Калязин, не получив заявку на вылет. По одной из версий, причина случившегося — техническая неисправность.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. По ее словам, при посадке Zlin-43 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Проводится проверка.