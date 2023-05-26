Эксклюзив 26 мая 2023, 12:50 Пилот и пассажир мотопараплана разбились в смертельном пике в Ленобласти Унесшее жизни пилота и пассажира смертельное пике в Ленобласти сняли на видео

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Мотопараплан с пилотом и пассажиром упал в Гатчине Ленинградской области в минувший вторник, 23 мая. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, оба мужчины, находившиеся на летательном аппарате, погибли. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах мотопараплан при снижении потерял управление, начал переворачиваться в воздухе и резко пошел вниз, ударившись о землю.

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Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В ведомстве уточнили, что погибший пилот 1973 года рождения и его пассажир 1970 года рождения скончались на месте крушения от полученных травм.

«Известия» со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что при падении мотопараплана в Ленинградской области погиб профессиональный парашютист с более чем 350 наработанными прыжками.

Собеседник журналистов добавил, что, по предварительным данным, причиной падения стали проблемы с парашютом. Сначала он не раскрылся, и пилот на низкой высоте совершил финальный разворот, провалившись в воздушную яму. После раскрытия парашюта летательный аппарат уже летел к земле.