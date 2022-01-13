Пилорама загорелась 13 января в Суздальском районе

Пожар произошел в производственном здании пилорамы в поселке Красногвардейском Суздальского района. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ситуация произошла в ночь на 13 января на улице Восточной. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия. Огонь охватил 500 квадратных метров здания. В результате пламя уничтожило производственное помещение и оборудование. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Всего в ликвидации огня задействовали четыре единицы техники и 11 спасателей.