Пилорама вспыхнула в Биробиджане. Видео

Пилорама загорелась в Биробиджане, огонь распространился на площади 15 тысяч квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Происходит горение отходов деревообработки на пилораме на площади 15 тысяч квадратных метров», — процитировало агентство слова собеседника.

В ведомстве уточнили, что пока не получали информации о пострадавших или погибших из-за пожара. Причины возгорания также неизвестны.

По данным МЧС, в тушении участвуют 42 человека и 10 единиц техники, огонь удалось локализовать на 15 тысячах квадратных метров.