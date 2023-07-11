Происшествия 11 июля 2023, 15:20 «Пил пиво и смотрел, как истекает кровью». Житель Ярославля сбил бывшую на машине и бросил умирать в кустах Shot: женщина попала в больницу после того, как экс-сожитель сбил ее на машине в Ярославле Freepik

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Мужчина переехал бывшую возлюбленную на автомобиле в Ярославле и оставил женщину умирать в кустах. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Пострадавшая прожила с нападавшим восемь лет и родила от него двоих детей, но в отношениях начался кризис. По словам 29-летней женщины, экс-избранник не хотел работать и постоянно играл в компьютерные игры. Во время очередной ссоры мужчина ударил возлюбленную, она выгнала его из квартиры и сменила замки.

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После этого бывший сожитель начал преследовать пострадавшую. Он поджидал ее и общих детей у дома, устраивал разборки в детском саду, пытался дарить цветы и игрушки, но прощения не получил.

Тогда, по данным Shot, 34-летний мужчина перешел к агрессивным мерам. Он караулил женщину и нападал на нее. Жительница Ярославля шесть раз снимала побои. В седьмой раз преследователь сбил экс-возлюбленную на автомобиле, в котором сидел их общий ребенок.

«После наезда на женщину сел неподалеку, пил пиво и смотрел, как любимая истекает кровью и зовет на помощь», — написали авторы Telegram-канала.

Пострадавшую госпитализировали с переломами. Она перенесла две операции по реконструкции бедра и пересадку кожи. Женщина передвигается на костылях и носит аппарат Илизарова на ноге.

Правоохранители начали проверку после случившегося. Пострадавшая обратилась за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.