Происшествия 19 мая 2023, 13:53 Пикапер украл «электронку» у девушки в Москве Baza: в Москве девушка обратилась в полицию с заявлением о краже «электронки» Unsplash

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В центре Москвы пикапер украл HQD у девушки, с которой хотел познакомиться. Именно с таким заявлением потерпевшая обратилась в отделении полиции, сообщили в Telegram-канале «Baza».

Как рассказали в источнике, Анна отдыхала в баре «Моряк и Чайка» в центре Москвы. За ней увязался молодой человек с желанием познакомиться и взять номер телефона. Девушка отказала парню. В итоге он сам взял ее телефон и оставил свой контакт.

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В качестве следующего трюка пикапер забрал у Анны «электронку» и заявил, что вернет ее на следующем свидании. Молодые люди разошлись. Однако по дороге домой девушка пришла к выводу, что не хочет больше встречаться с незнакомцем, но пожалела о дудке. После этого она написала заявление в полицию. Ущерб девушка оценила в 1200 рублей.

В Магнитогорске ранее осудили женщину-рецидивистку за мелкие кражи из магазина. Ранее у нее уже был срок по подобным нарушениям. На путь исправления она не встала.

Сейчас суд приговорил ее на пять месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.