Пикап сорвался в пропасть в Гватемале, погибли 17 человек | 360°

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Пикап сорвался в пропасть в Гватемале, погибли 17 человек

В ДТП на юго-востоке Гватемалы погибли 17 человек, еще 13 получили ранения

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Перевозивший пассажиров пикап рухнул в овраг глубиной 250 метров в Гватемале. Об этом сообщила газета «La Hora». В ДТП погибли как минимум 17 человек, в том числе двое несовершеннолетних, 13 получили травмы.

ЧП произошло в юго-восточном департаменте Чикимула, в деревне Конакасте, недалеко от границы с Гондурасом.

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В комментарии местному изданию «Periodico» одна из пострадавших рассказала, что водитель не справился с управлением, после чего машина упала с 25-метрового обрыва.

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По другим данным, у пикапа во время рассадки пассажиров отказали тормоза, после чего он съехал с дороги.

Водитель автомобиля задержан. Вскоре ему могут предъявить обвинения.

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