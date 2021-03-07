Пикап сбил четырех человек на остановке в Красноярске

Пикап SsangYong протаранил остановку общественного транспорта «Зенит» на улице Партизана Железняка в Советском районе Красноярска. Об этом сообщил Telegram-канал «Борус».

Пострадали четыре человека, среди которых трое подростков 15-16 лет и мужчина. Всех пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. В полиции сообщили, что авария произошла из-за того, что владельцу пикапа внезапно помешал другой автомобиль.

«За автомобилем в сугробе в крови лежали люди. Я насчитала четыре. Около меня, когда я подошла, лежал еще один доставщик пиццы, молодой человек лет 20. На вид все были живы и подавали признаки жизни. Очевидцы заглядывали под автомобиль, возможно, там тоже был человек», — написали во «ВКонтакте» очевидцы.

Свидетели также сообщили, что водитель сразу вышел из машины и побежал к пострадавшим. По их словам, на вид он был трезв.

Ранее сразу 11 машин попали в аварию на МКАД, в районе Ярославского шоссе в Москве. Движение перекрывали по левой и двум средним полосам.