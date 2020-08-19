Пиар-директор Топалова успокоил подписчиков после ДТП певца

По ее словам, на данный момент артист чувствует себя хорошо.

«Все у него прекрасно, все целы, живы и здоровы. Это была московская обыденная ситуация на дороге. Небольшая авария», — поделилась Пономарева.

Она также рассказала, что Топалов сейчас сконцентрирован на постановках танцевального проекта.

Напомним, ранее поп-певец попал в аварию, из-за которой сделал вывод, что бог пытается ему что-то сказать.

«Попал в дтп утром… Вот примерно такое выражение лица с утра. Жизнь — интересная штука. С годами начинаешь проще всё воспринимать. Значит так надо. Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения», — обратился исполнитель к подписчикам в социальной сети Instagram.

Топалов также порассуждал о жизни, которая с годами «воспринимается все проще».