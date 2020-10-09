Певицу Легкоступову могли убить. Адвокат заявил о доказательствах

Адвокат дочери Валентины Легкоступовой Сергей Жорин рассказал журналистам, что в квартире Валентины Легкоступовой было обнаружено много следов крови. Особое внимание привлекли предметы, которыми можно было убить человека.

Также в комнате певицы следователи нашли расписку об отчуждении квартиры, рассказал Жорин в интервью "Пятому каналу". Однако на чье имя документ - юрист не сказал.

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена гантель, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — сообщил Жорин.

Он отметил, что образцы крови уже взяты для экспертизы. Кроме того, Жорин напомнил, что версия убийства все еще рассматривается следствием. По его мнению, подозревать надо вдовца артистки Юрия Фирсова. Ведь в его показаниях есть неточности.

Что касается версии о падении в ванной, то ее юрист опроверг, ссылаясь на результаты экспертизы. У Легкоступовой было слишком много травм для одного падения. По предварительным данным, это могли быть удары тупым предметом. Под это описание как раз подходит гантель, завернутая в полотенце, предположил адвокат.

Ранее певица и подруга артистки Наталья Штурм рассказала, что брак певицы с Юрием Фирсовым, заключенный за 40 дней до смерти артистки, мог быть фиктивным и использоваться в качестве эксклюзивного проекта телеканала. Об этом сообщает Ura.ru.