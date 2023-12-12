Эксклюзив 12 декабря 2023, 11:21 Певица Штурм ударилась головой после того, как ее выбросили из машины Источник «360»: водитель выбросил Наталью Штурм из авто, певица получила травму

Читать 360tv в

Певица Наталья Штурм получила травму головы после того, как ее выбросили из авто на Красноармейской улице у дома №25. Подробности «360» сообщил источник.

У женщины диагностировали гематому, обошлось без кровотечения. Авария произошла, когда певица выходила из двора. Подробности происшествия выяснят полицейские.

Реклама

Ранее СМИ писали, что Наталью Штурм сбила машина, когда она шла по дворовой территории. У пациентки было подозрение на сотрясение головного мозга.

Но есть и другая версия событий. По данным РЕН ТВ, артистка ударилась головой о дверцу багажника. Она упала в снег, а водитель продолжил заниматься своими делами, потому что сначала не заметил ее.

Затем Штурм забралась в его машину, чтобы вызвать скорую, но устроила скандал. Издание опубликовало кадры, на которых видно, что водитель силой вытащил ее из авто.

Ранее таксист сбил ребенка в Москве. Авария произошла возле светофора на улице Сущевский Вал.