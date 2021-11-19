facebook_pixel
    19 ноября 2021, 00:35

    Певица Марина Хлебникова в тяжелом состоянии

    Источник «360»: состояние певицы Марины Хлебниковой тяжелое

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала при пожаре в доме на улице Ратной в Москве, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

    Врачи оценивают состояние Хлебниковой как «тяжелое, но стабильное».

    Пожар произошел вечером 18 ноября в доме № 14 по улице Ратной. Пострадали певица и еще один человек.

    Загорелась, уверял источник, двухуровневая квартира Хлебниковой. Концертный директор артистки не подтвердил и не опроверг эту информацию.

    СМИ писали, что огонь охватил личные вещи певицы. Пламя удалось потушить на площади 10 квадратных метров. В квартире в момент пожара находились родители Хлебниковой и ее дочь, которые остались целы.