Певица Марина Хлебникова в тяжелом состоянии

Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала при пожаре в доме на улице Ратной в Москве, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Врачи оценивают состояние Хлебниковой как «тяжелое, но стабильное».

Пожар произошел вечером 18 ноября в доме № 14 по улице Ратной. Пострадали певица и еще один человек.

Загорелась, уверял источник, двухуровневая квартира Хлебниковой. Концертный директор артистки не подтвердил и не опроверг эту информацию.

СМИ писали, что огонь охватил личные вещи певицы. Пламя удалось потушить на площади 10 квадратных метров. В квартире в момент пожара находились родители Хлебниковой и ее дочь, которые остались целы.