Певец Том Паркер умер от рака в 33 года

Участник группы The Wanted Том Паркер умер рака. Ему было всего 33 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Daily Mirror.

«С тяжелейшим сердцем мы подтверждаем, что Том мирно скончался сегодня утром, когда вся его семья была рядом с ним», — рассказала супруга артиста.

В 2020 году у Паркера выявили глиобластому — опухоль головного мозга. Она была уже на четвертой стадии и неоперабельна. В тот момент жена артиста была беременна вторым ребенком.

Группу The Wanted основали в 2009 году. Музыканты выпустили три студийных альбома и один мини-альбом.

Ранее в интернете неожиданно стали сравнивать песню группы «Любэ» «Ты неси меня река» и новую композицию американской певицы Beyonce Ве Аlivе. Пользователи считают, что начало ее трека очень напоминает российскую песню. Лидер группы Николай Расторгуев отметил, что нашел сходство, но прокомментировал это с юмором.

«Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно», — рассказал музыкант.