Российский певец Олег Абрамов, который получили известность под псевдонимом Radio Tapok, попал в ДТП со смертельным исходом в Московской области. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, авария случилась на Пятницком шоссе, у деревни Брехово. Абрамов сам сообщил в полицию о произошедшем. Певец рассказал, что ехал в Porsche на пассажирском сиденье. В какой-то момент иномарка съехала в кювет и загорелась, водитель погиб.

По информации, Telegram-канала Mash, Абрамова госпитализировали, погибшим был его друг.

Сотрудники ГИБДД и экстренных служб приехали на место аварии. Сейчас они устанавливают причину ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

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Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов делает эквиритмичные переводы известных произведений. Он известен благодаря рок-версиям российских, советских и зарубежных песен. Radio Tapok, в частности, прославился в Сети благодаря русским каверам композиций групп Rammstein, Linkin Park, Sabaton, Twenty One Pilots.