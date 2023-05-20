Происшествия 20 мая 2023, 19:38 Певец Дмитрий Колдун попал в ДТП в Москве Певец Дмитрий Колдун угодил в аварию в Москве РИА «Новости»

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Женщина на иномарке врезалась в машину артиста Дмитрия Колдуна в столице. Об этом музыкант сообщил изданию «Дни.ру».

Белорусский певец, победитель проекта «Фабрика звезд — 6» Дмитрий Колдун прибыл из Минска в Москву и стал участником дорожно-транспортного происшествия. По словам музыканта, он отделался легким испугом.

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На светофоре женщина, находясь за рулем внедорожника, сдавала задним ходом и въехала в бампер машины артиста.

«Удар был сильный, но, к счастью, я был пристегнут, и зубы мне не выбило», — рассказал Колдун.

Однако виновница ДТП не признавала свою вину, но только до тех пор, пока ей не предъявили записи с камер видеонаблюдения. В итоге девушка созналась и заявила, что перепутала джойстик в автомобиле.

Артист также пожаловался, что авария случилась не вовремя, так как у него на 11 июня запланирован концерт в московском баре «Люстра». Приходится много ездить на репетиции.

«Сейчас, чувствую, придется пересесть на такси, пока Mercedes будет в ремонте», — заключил певец.

Ранее авария с легковушкой и мотоциклом парализовала движение на МКАД.