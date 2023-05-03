Происшествия 03 мая 2023, 20:48 ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы города РИА «Новости»

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ВСУ нанесли массированный удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

«Петровский и Кировский районы под массированным обстрелом. Подробности уточняются. <…> Не исключены повторные обстрелы!» — предупредил градоначальник.

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Кулемзин попросил жителей не покидать укрытия из-за возможных повторных обстрелов.

Действия Украины в Донбассе с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид — так американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал удары ВСУ по мирным жителям ДНР и ЛНР. Иностранец обратил внимание, что его западные коллеги «проигнорировали несколько массивных смертельных атак» со стороны киевского режима.