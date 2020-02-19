19 февраля 2020, 21:06
Петродворцовый суд в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за письма о минировании
19 февраля на почту Петродворцового суда пришло анонимное сообщение о «заминировании». Аналогичные письма пришли и в другие учреждения города. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Сотрудникам городских районных судов Санкт-Петербурга пришлось эвакуироваться с рабочих мест. В 14:00 на почту пришли письма о минировании.
18 февраля письма о заминировании получили районные суды города, а также Всеволжская клиническая межрайонная больница. Всего сообщений было 10. В течение дня проверили 422 объекта, взрывных устройств обнаружено не было.