Происшествия 24 августа 2023, 06:27 Петербуржцы устроили стихийный мемориал в память о пассажирах и экипаже разбившегося Embraer Стихийный мемориал устроили на Зольной улице в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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В Невском районе Санкт-Петербурга за ночь устроили стихийный мемориал в память о жертв крушения бизнес-джета Embraer в Тверской области. Люди принесли цветы и шевроны ЧВК «Вагнер», сообщила «Фонтанка».

Экипаж и пассажиров решили чествовать на Зольной улице возле здания «Вагнер Центра». Местные жители принесли цветы, зажгли свечи и разложили шевроны ЧВК «Вагнер».

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В окнах центра заметили подсветку в форме креста. По одной из версий, это сделали ненамеренно — огни технических помещений или вентиляционных шахт горели так и в другие дни.

Самолет Embraer рухнул в Тверской области в ночь на 24 августа. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все погибли. В их числе глава частной военной компании, петербуржский бизнесмен Евгений Пригожин. Список жертв крушения опубликовала Росавиация.