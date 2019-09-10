Петербуржцу «продали» подушку и шубу за 1,2 млн рублей

Петербуржец рассказал, что к нему в квартиру пришли неизвестные, которые пытались продать ему шубу и подушки. Под этим предлогом преступники украли у 59-летнего хозяина жилища деньги в размере 1,2 миллиона рублей. Взамен они оставили товар, который мужчина не хотел брать.

Стражи порядка начали проверку случившегося. Личности грабителей устанавливаются.