26 июня 2020, 17:49
Петербуржцу грозит тюремный срок за избиение знакомого костылем
В Санкт-Петербурге мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил знакомого костылем по голове. В результате этого у пострадавшего диагностировали множественные травмы. Пьяному дебоширу грозит тюремный срок. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тарас Гамаль, будучи пьяным, несколько раз ударил знакомого костылем по голове в квартире дома 62/2 на проспекте Луначарского. Между мужчинами возник конфликт.
У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы. Гамаль свою вину признал. За избиение его приговорили к одному году, трем месяцам и 20 дням тюрьмы.