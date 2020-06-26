Петербуржцу грозит тюремный срок за избиение знакомого костылем

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тарас Гамаль, будучи пьяным, несколько раз ударил знакомого костылем по голове в квартире дома 62/2 на проспекте Луначарского. Между мужчинами возник конфликт.

У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы и ушибы. Гамаль свою вину признал. За избиение его приговорили к одному году, трем месяцам и 20 дням тюрьмы.