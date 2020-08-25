Петербуржцев осудят за кражу 4,5 млн рублей из банкоматов

Злоумышленники орудовали в период с апреля по август 2019 года. За это время они ограбили шесть банкоматов. Воры разработали свою схему: они взламывали двери в отделения банков, крали терминалы, перевозили их и вскрывали.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.