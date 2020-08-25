25 августа 2020, 17:13
Петербуржцев осудят за кражу 4,5 млн рублей из банкоматов
Троих жителей Петербурга осудят за кражу денег из банкоматов. С 2019 года они похитили 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Злоумышленники орудовали в период с апреля по август 2019 года. За это время они ограбили шесть банкоматов. Воры разработали свою схему: они взламывали двери в отделения банков, крали терминалы, перевозили их и вскрывали.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.