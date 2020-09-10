Петербуржцев осудили за избиение мужчины

Инцидент произошел в конце лета 2018 года. На набережной канала Грибоедова, у дома № 74, находясь в состоянии алкогольного опьянения подозреваемые сильно избили мужчину. Он упал головой на асфальт, после чего один из нападавших начал по ней прыгать. От чего пострадавший погиб.

Анисимов признался в содеянном, частично возместил ущерб, ранее он не был судим. Сакеев же помог раскрыть преступление, а также признал свою вину. Первому суд назначил наказание — пять лет колонии строгого режима, второму — четыре года колонии общего режима. Также они должны будут выплатить потерпевшей стороне 1,2 миллиона рублей.