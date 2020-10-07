Петербуржца задержали за избиение человека на Богословском кладбище

По данным полиции, 3 октября врачи скорой помощи забрали с Богословского кладбища молодого человека в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу № 3. У находившегося в состоянии алкогольного опьянения пострадавшего диагностировали ушиб мозга и субдуральное кровоизлияние. Мужчина рассказал, что попал в драку, его оппонент сбежал.

Через несколько дней правоохранители задержали второго участника потасовки. Им оказался 33-летний безработный, который живет на Замшиной улице. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».