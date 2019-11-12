Петербуржца задержали по подозрению в зверском избиении третьеклассника

Вечером 5 ноября девятилетнего мальчика забрали из квартиры в больницу с тяжелыми травмами головы, а также ссадинами и гематомами на лице.

По подозрению в избиении задержали 34-летнего ранее судимого сожителя матери потерпевшего. По словам мужчины, травмы мальчик получил при занятии боксом.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Вопрос о предъявлении обвинения решается.