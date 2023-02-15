15 февраля 2023, 16:56
Петербуржца задержали по подозрению в попытке убийства
В Санкт-Петербурге задержали 36-летнего местного жителя, которого заподозрили в попытке убийства. Об этом сообщил РЕН ТВ.
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ИА Nation News написало, что подозреваемый выбросил 56-летнюю мать с четвертого этажа. Это произошло в одном из жилых домов на проспекте Ветеранов. Женщине удалось выжить. С множественными травмами она попала в больницу. После задержания мужчина признался, что был пьян и выкинул мать из окна во время конфликта.
Санкт-Петербург
Задержания
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