28 февраля 2020, 17:13
Петербуржца, сбившего девушку на самокате, осудили
Мужчину, сбившего человека на самокате, приговорили к двум годам лишения свободы. В апреле прошлого года на набережной Обводного канала по улице Циолковского в Санкт-Петербурге водитель «Чайки-Сервис 5784PV» наехал на девушку. Она скончалась на месте. Об этом написал сайт «Невские новости».
Машина подозреваемого принадлежала ГУП «Водоканал».
Суд вынес ему приговор — два года лишения свободы с испытательным сроком три года с лишением права управления транспортными средствами на три года. Подсудимый полностью признал свою вину.