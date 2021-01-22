22 января 2021, 14:28
Петербуржца сбил поезд, когда он переходил ж/д пути и разговаривал по телефону
Житель Санкт-Петербурга попал под поезд. Когда он переходил железную дорогу, он говорил по телефону и не заметил опасности. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции по СЗФО.
Машинист подавал ему сигналы и пытался применить экстренное торможение, но не успел. От полученных травм мужчина скончался. Его личность сейчас устанавливают. Также правоохранители проводят проверку этого инцидента.