Петербуржца приговорили к двум годам тюрьмы за угон машины

Отмечается, что злоумышленники заранее подготовили поддельные документы и госзнаки. 5 мая на проспекте Испытателей они заменили знаки на автомобиле Mazda. После чего приехали на эвакуаторе, забрали иномарку и перегнали ее в другое место.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по двум статьям. Одному назначали два года тюрьмы, второму — год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.