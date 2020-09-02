02 сентября 2020, 15:35
Петербуржца приговорили к двум годам тюрьмы за угон машины
Суд Петербурга вынес приговор двум угонщикам. Весной они, воспользовавшись эвакуатором, украли иномарку. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Отмечается, что злоумышленники заранее подготовили поддельные документы и госзнаки. 5 мая на проспекте Испытателей они заменили знаки на автомобиле Mazda. После чего приехали на эвакуаторе, забрали иномарку и перегнали ее в другое место.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по двум статьям. Одному назначали два года тюрьмы, второму — год лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.