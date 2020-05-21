Петербуржца посадили в тюрьму на 13 лет за контрабанду 65 кг наркотиков

46-летнего жителя Петербурга признали виновным в контрабанде наркотических средств, а также в покушении на их сбыт.

По данным следствия, в прошлом году подозреваемый привез в Россию через таможенную границу в пункте пропуска «Ивангород» Кингисеппского района наркотик. Он расфасовал его в 668 плиток весом более 65 килограммов. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили их в автомобиле мужчины.

Подозреваемого приговорили к 13 годам тюрьмы.