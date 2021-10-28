Петербуржца отправят под суд за стрельбу в прохожего из-за дорожного конфликта

В Санкт-Петербурге будут судить местного жителя, выстрелившего в прохожего из травматического пистолета за то, что тот не хотел уступать дорогу его машине. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Стрелок обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия. По версии следствия, конфликт со стрельбой произошел в январе этого года.

Обвиняемый ехал за рулем своей дорогостоящей машины во дворе дома № 22 на проспекте Культуры. У него на пути возник пешеход, который сделал водителю замечание за превышение скорости и отказался уступать ему дорогу. Тогда мужчина вместо ответа достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону потерпевшего. Во время конфликта завязалась драка.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Пострадавшему смогли вовремя оказать медицинскую помощь, что спасло ему жизнь.

Уголовное дело будет рассматривать Выборгский районный суд.