Петербуржца отправили в СИЗО за нападение на украинского пограничника

Мужчину, который два раза ударил ножом сотрудника консульства Украины в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

«[Назара] Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ „Хулиганство“, суд заключил под стражу. Срок меры — 18 апреля 2021 года», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в четверг, 18 февраля, мужчина ранил ножом сотрудника украинского консульства на улице Бонч-Бруевича. Его сразу задержали и отвезли в полицию. Он напал на свою жертву сразу после того, как ему открыли дверь. У арестованного есть судимость за разбой. В 2015 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Сейчас Смоленский нигде не работает, семьи у него нет. Ножевые получил военнослужащий украинской Государственной пограничной службы.