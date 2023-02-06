Происшествия 06 февраля 2023, 15:23 Петербуржца отправили в нокаут прохожие, заступившись за его жену

Читать 360tv в

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, который напал на прохожего на Дунайском проспекте. Об этом сообщила «Фонтанка».

Супружеская пара отдыхала в клубе, но в процессе вечера поссорилась. Перепалка продолжилась и на улице, когда муж с женой уже направились домой. Как сообщил «Царьград», заступились за женщину случайные прохожие. Один из них подошел к паре и нокаутировал буйного мужчину, а после удалился.

Реклама

Пострадавший смог подняться, но до дома не дошел. Пришлось вызвать скорую. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровья, нападавшего ищут.

Реклама