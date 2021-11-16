16 ноября 2021, 16:09
Петербуржца осудили за ограбление женщины в гипермаркете
Суд приговорил петербуржца к колонии строгого режима за ограбление женщины в магазине
Суд вынес приговор мужчине, который ограбил женщину в петербуржском гипермаркете в августе этого года. Об этом сообщили «Невские новости».
Это случилось в магазине на Парашютной улице. Злоумышленник ударил одну из покупательниц по лицу и отобрал у нее мобильный телефон.
Злоумышленника поймали, суд признал его виновным и приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии строгого режима.