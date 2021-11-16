Петербуржца осудили за ограбление женщины в гипермаркете

Суд вынес приговор мужчине, который ограбил женщину в петербуржском гипермаркете в августе этого года. Об этом сообщили «Невские новости».

Это случилось в магазине на Парашютной улице. Злоумышленник ударил одну из покупательниц по лицу и отобрал у нее мобильный телефон.

Злоумышленника поймали, суд признал его виновным и приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии строгого режима.