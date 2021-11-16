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    16 ноября 2021, 16:09

    Петербуржца осудили за ограбление женщины в гипермаркете

    Суд приговорил петербуржца к колонии строгого режима за ограбление женщины в магазине

    Полина Гребенщикова

    Суд вынес приговор мужчине, который ограбил женщину в петербуржском гипермаркете в августе этого года. Об этом сообщили «Невские новости».

    Это случилось в магазине на Парашютной улице. Злоумышленник ударил одну из покупательниц по лицу и отобрал у нее мобильный телефон.

    Злоумышленника поймали, суд признал его виновным и приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии строгого режима.