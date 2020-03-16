16 марта 2020, 14:15
Петербуржца осудили за издевательства над щенком
В Санкт-Петербурге суд признал виновным мужчину, выбросившего щенка с четвертого этажа. Инцидент произошел в мае прошлого года в доме на проспекте Ленина в Колпине. Об этом написало ИА Nation News.
Подозреваемого приговорили к трем с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима. Мужчина признал свою вину в жестоком обращении с животными.
9 мая 2019 года петербуржец выбросил собаку из окна из-за того, что она, по его словам, была невоспитанной.