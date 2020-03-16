Петербуржца осудили за издевательства над щенком

Подозреваемого приговорили к трем с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима. Мужчина признал свою вину в жестоком обращении с животными.

9 мая 2019 года петербуржец выбросил собаку из окна из-за того, что она, по его словам, была невоспитанной.