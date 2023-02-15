Происшествия 15 февраля 2023, 13:58 Петербуржца осудили на 23 года за двойное убийство

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Суд вынес приговор 22-летнему петербуржцу, которого обвиняли в двойном убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла в Красном Селе, когда молодой человек пришел в гости к товарищу. Дома были также мать, бабушка и еще один родственник его друга. Гость был в состоянии наркотического опьянения. Он остался недоволен приемом, началась ссора.

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В порыве гнева 22-летний мужчина набросился на друга с ножом и убил его, потом он напал на мать товарища, которая от полученных травм скончалась, и ранил бабушку. После этого гость покинул дом.

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Вскоре его задержали и арестовали. Петербуржца осудили на 23 года колонии строгого режима.