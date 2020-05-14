Петербуржца осудили на 13 лет за «пьяное» убийство

Инцидент произошел в сентябре 2018 года в квартире одного из домов на Двинской улице. 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою знакомую. Он несколько раз ударил ее молотком и ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

После убийства подозреваемый вынес из квартиры деньги и ценные вещи на сумму около 105 тысяч рублей. Суд вынес приговор и отправил злоумышленника в тюрьму на 13 лет.