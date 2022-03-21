Петербуржской студентке вынесли приговор за взятки при сдаче зачетов

Петербургский суд вынес приговор 23-летней студентке Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, которая служила посредником между другими студентами и преподавателем, помогая студентам сдавать зачеты при помощи взяток. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Следствие установило, что девушка помогла трем студентов передать взятки на сумму примерно 255 тысяч рублей, чтобы получить зачеты по фармакологии.

Суд приговорил ее к шести годам условно с испытательным сроком пять лет.