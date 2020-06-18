18 июня 2020, 15:33
Петербуржец жил с трупом дяди на протяжении 10 дней
В полицию Санкт-Петербурга позвонила жительница дома № 3 по Аэродромной. Она пожаловалась на странный запах, исходящий из соседней квартиры. Выяснилось, что на протяжении 10 дней племянник жил с трупом своего дяди. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
В квартире с погибшим 57-летним Сергеем Г. жил его 45-летний племянник Алексей П. Он склонен к алкоголизму, а также страдает психическими расстройствами и имеет проблемы с речевым аппаратом.
Около 10 дней назад дядя скончался, племянник позвонил в скорую, но объяснить ничего не смог. Он решил жить с трупом. Когда от него стал исходить неприятный запах, он убрал тело в полиэтиленовые пакеты.
Соседка 17 июня обнаружила труп и вызвала полицию. Правоохранители не заметили следов насильственной смерти.
Полицейские забрали племянника в отдел для выяснения обстоятельств.