Петербуржец жил с трупом дяди на протяжении 10 дней

В квартире с погибшим 57-летним Сергеем Г. жил его 45-летний племянник Алексей П. Он склонен к алкоголизму, а также страдает психическими расстройствами и имеет проблемы с речевым аппаратом.

Около 10 дней назад дядя скончался, племянник позвонил в скорую, но объяснить ничего не смог. Он решил жить с трупом. Когда от него стал исходить неприятный запах, он убрал тело в полиэтиленовые пакеты.

Соседка 17 июня обнаружила труп и вызвала полицию. Правоохранители не заметили следов насильственной смерти.

Полицейские забрали племянника в отдел для выяснения обстоятельств.