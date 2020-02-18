18 февраля 2020, 13:05
Петербуржец заявил об угоне автомобиля Hyundai
Житель Санкт-Петербурга пожаловался на кражу автомобиля Hyundai Tucson. Неизвестный угнал машину из двора в поселке Шушары. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник похитил серебристый автомобиль 2019 года выпуска. Заявитель уточнил, что инцидент произошел с 16:00 15 февраля до 01:45 17 февраля.
Общая сумма ущерба — 1 689 000 рублей.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас проводится проверка случившегося.