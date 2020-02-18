Петербуржец заявил об угоне автомобиля Hyundai

Злоумышленник похитил серебристый автомобиль 2019 года выпуска. Заявитель уточнил, что инцидент произошел с 16:00 15 февраля до 01:45 17 февраля.

Общая сумма ущерба — 1 689 000 рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас проводится проверка случившегося.