Происшествия 12 января 2023, 17:12 Петербуржец забил кошку кирпичом до смерти

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В Санкт-Петербурге пьяный местный житель жестоко расправился со своей кошкой. Об этом написала NevaToday.

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О расправе над животным полицейским сообщила соседка мужчины. Она рассказала, что мужчина забил кошку до смерти кирпичом. Сам петербуржец признался, что животное плохо себя чувствовало в последнее время — оно ослепло и хрипело. В результате хозяин решил прекратить мучения питомицы и убил ее, после чего похоронил в соседнем дворе.