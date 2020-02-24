Петербуржец выстрелил жене в голову, на суде признался ей в любви и попросил расстрела

Жителя Санкт-Петербурга арестовали после того, как он выстрелил в голову жене из пневматического ружья. Не помогли даже заверения во взаимной любви и счастливом браке.

Как сообщило агентство «Невские новости», Василия Хитрова отправили под стражу до 20 апреля. Его подозревают в покушении на убийство.

Всему виной стала ссора в квартире на Рижской улице в Санкт-Петербурге, которая произошла между мужчиной и женщиной 21 февраля. Они вместе выпивали, и в какой-то момент мужчина выстрелил в женщину из ружья. По информации сайта kp.ru, пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу №17.

У женщины диагностировали черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом височной кости. Хитров не хотел, чтобы его помещали под стражу. По его словам, он не собирался убивать жену. На суде он заявил, что очень любит потерпевшую, и попросил расстрелять его.

СМИ узнали, что ни мужчина, ни женщина официально нигде не работают. У них двое детей.