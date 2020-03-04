Петербуржец выбил коту глаз выстрелом из травмата

В Санкт-Петербурге мужчина покусился на жизнь кота. В животное он начал палить из своего травматического пистолета и попал в глаз. Теперь житель Северной столицы может сесть в тюрьму.

Пострадал от рук 55-летнего петербуржца кот британской породы по кличке Сеня, сообщила «Фонтанка.Ру». Обстреляли его в садоводстве «Вир-1» еще 29 февраля.

Через несколько дней после случившегося полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Правоохранители установили, что стрелял мужчина из «предмета, похожего на пистолет». В итоге кот лишился глаза.

Зачем петербуржцу понадобилось нападать на кота, он так и не смог объяснить. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Если его признают виновным, то стрелку грозит до трех лет лишения свободы.