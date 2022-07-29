Петербуржец воровал деньги с карты матери ради девушки и наркотиков

Кировский районный суд приговорил к году заключения условно петербуржца, который несколько месяцев воровал деньги с карты своей матери. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Следствие установило, что за несколько месяцев молодой человек украл с карты матери около 315 тысяч рублей. Молодой человек признал вину и объяснил, что увлекся наркотиками, а кроме того, дополнительных трат требовали отношения с девушкой. Постоянного дохода у молодого человека не было.

Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.