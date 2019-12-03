Петербуржец устроил вечеринку вокруг тела умершей сожительницы

Когда к полицейским все-таки поступило обращение, прибывшим на место сотрудникам открылась необычная картина: кроме Валерия, так зовут сожителя скончавшейся женщины, в квартире находились его друзья. Все они были в нетрезвом состоянии. На вопросы о давности смерти сожительницы Валерий толком ничего пояснить не смог. Сказал, что примерно несколько дней назад.

Как выяснилось, что, обнаружив тело возлюбленной, Валерий устроил попойку в ее честь, чтобы «проводить в последний путь». Полицейских мужчина вызвал лишь после того, как весь алкоголь закончился.