Петербуржец устроил вечеринку вокруг тела умершей сожительницы
Чудовищная вечеринка произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. Мужчина, вернувшись домой, обнаружил, что его сожительница скончалась. Вместо того, чтобы вызвать экстренные службы, 37-летний вдовец позвал друзей, сообщило ИА «Невские новости».
Когда к полицейским все-таки поступило обращение, прибывшим на место сотрудникам открылась необычная картина: кроме Валерия, так зовут сожителя скончавшейся женщины, в квартире находились его друзья. Все они были в нетрезвом состоянии. На вопросы о давности смерти сожительницы Валерий толком ничего пояснить не смог. Сказал, что примерно несколько дней назад.
Как выяснилось, что, обнаружив тело возлюбленной, Валерий устроил попойку в ее честь, чтобы «проводить в последний путь». Полицейских мужчина вызвал лишь после того, как весь алкоголь закончился.