Эксклюзив 14 декабря 2023, 12:56 Петербуржец умер после потасовки с охранником ресторана. Появилось видео Появились кадры смертельной потасовки охранника ресторана с петербуржцем

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Охранник сетевого ресторана «Ростикс» в Петербурге вышвырнул посетителя заведения на улицу. Мужчина ударился головой, впал в кому и умер через несколько дней. В распоряжении «360» появилась видеозапись происшествия.

На кадрах видно, что охранник беседовал с посетителем, сидящим за столиком, и попросил его покинуть ресторан. Мужчина, видимо, отказался это сделать и упал со стула, не удержав равновесие. Он не смог самостоятельно встать, и охранник оттащил его на улицу.

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По информации Telegram-канала Baza, мужчина упал и повредил голову, после чего впал в кому. Его доставили в больницу, где он умер через два дня. В отношении охранника ресторана завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее посетители спорткомплекса в Санкт-Петербурге вступили в конфликт с охраной. Неизвестные напали на двух охранников и ранили их ножом, когда их не пропустили в спортивный зал.