Петербуржец угнал автомобиль матери бывший возлюбленной

Правоохранители Петербурга задержали монтажника, угнавшего машину матери своей бывшей сожительницы. Об этом сообщили «Невские новости».

Информация о краже автомобиля попала к полициейским вечером 10 мая. Пострадавшая женщина рассказала сотрудникам правопорядка, что у нее похитили ключи от машины Lada Kalinа. Похититель сел в машину на улице Шостаковича, проехал несколько километров, а затем врезался в бетонное основание дома на улице Симонова. Там его оперативно задержали сотрудники ГИБДД.