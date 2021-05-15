Петербуржец толкнул росгвардейца и оказался в тюрьме

Мужчину из Петербурга приговорили к двум годам колонии строгого режима из-за применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Петербуржца доставили в нетрезвом виде в 70-й полицейский отдел за мелкое хищение. Мужчина попытался покинуть здание, но ему помешал росгвардеец. Тогда задержанный толкнул силовика в грудь и планировал его ударить в голову, но промахнулся.

Правоохранители при вынесении решения увидели в его действиях признаки рецидива, поскольку мужчина ранее не единожды был судим, поэтому его лишили свободы.