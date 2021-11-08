Петербуржец случайно выстрелил собутыльнику в живот

Мужчин 33 лет госпитализирован в Красносельском районе Санкт-Петербурга с серьезным огнестрельным ранением в живот. Об этом сообщило РИА ФАН.

Предполагается, что в мужчину выстрелил его 60-летний собутыльник во время застолья. Подозреваемый сообщил, что выстрелил в приятеля из травматического пистолета случайно. Показать, где хранит оружие, он отказался.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.