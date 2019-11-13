Петербуржец скончался в больнице после падения в аптеке

Мужчина 1963 года рождения получил травму при падении в аптеке на Васильевском острове около месяца назад. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также гематому на затылке.

Пострадавший более месяца находился на лечении в отделении нейрохирургии.

«Житель Петербурга Косов С. Ю. 1963 года рождения 9 октября был доставлен в Мариинскую больницу. Со слов работников аптеки по адресу Морская набережная, дом 9, мужчина потерял сознание, ударился головой, у него потекла кровь. Был доставлен в Мариинскую больницу, где скончался 12 ноября в 6:50», — рассказал источник.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает родственников погибшего.