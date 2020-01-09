Петербуржец сел на нож и поранил ягодицу

По данным издания, пострадавший обратился за помощью в НИИ Джанелидзе. Он сел на нож и поранил правую ягодицу. Врачи отпустили его домой в удовлетворительном состоянии.

Уточняется также, что в ночь на 8 января 47-летний житель Лужского района (Ленинградская область) получил ножевое ранение печени. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили его мертвым. Под подозрение попала супруга погибшего. Сотрудники полиции задержали женщину.